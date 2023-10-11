6 أطعمة لزيادة إنتاج حليب الثدي بشكل طبيعي

MENAFN - Khaberni) خبرني -يتم الاحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية في جميع أنحاء العالم في الأول من أغسطس لرفع مستوى الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية وتثقيف الأمهات حول المبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها.

تعتبر الرضاعة الطبيعية عنصرا هاما في التغذية الأولية للطفل لأن حليب الثدي هو خليط من العناصر الغذائية والعلامات النشطة بيولوجيا التي يحتاجها المولود الجديد خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة. تواجه الكثير من النساء في كثير من الأحيان مشاكل في إنتاج الحليب، لذلك ينصح للمرضعة أن تقدم لها بعض الأطعمة والأعشاب الطبيعية لتعزيز الرضاعة وتحفيز الأمهات الجدد على إفراز حليب الثدي في أول 40 يومًا بعد الولادة لاكتساب القوة والتغذية.

أطعمة تزيد من إنتاج حليب الثدي

جرس

يُعتقد أن بذورها وأوراقها مفيدة في زيادة إنتاج حليب الثدي لأن الباحثين يعتقدون أنها تحتوي على فيتويستروغنز، وهو نوع من المواد الكيميائية النباتية المشابهة للإستروجين.

سبانخ

وهو مصدر ممتاز للحديد، مما يساعد على استعادة الطاقة ومكافحة فقر الدم والضعف.

الشمرة

تساعد بذور الشمر على الرضاعة الطبيعية لأنها تحتوي على خصائص هرمون الاستروجين وغنية بالألياف. كما أنه غني بالبوتاسيوم والفولات وفيتامين C وفيتامين B6 والمغذيات النباتية.

قرع

يساعد اليقطين النساء المرضعات على البقاء رطبات، وهو مصدر غني بالفيتامينات C وA وK بالإضافة إلى المعادن الأساسية مثل الصوديوم والكالسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم.

البندق

وهو مصدر ممتاز للسيروتونين، الذي يساعد على زيادة إنتاج الحليب. كما أنها غنية بالفيتامينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية.

ثوم

فهو من أفضل الأطعمة لتحفيز الرضاعة وإضفاء نكهة جديدة لنظامك الغذائي.

بما أن حليب الثدي يحتوي على حوالي 70% من الماء، فمن المهم للأمهات المرضعات أن يبقين رطبات لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الرضاعة الطبيعية.