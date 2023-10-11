لنظامي التشغيل أندرويد وios.. جوجل يستعد لطرح المساعد مع بارد

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- Khaberni) خبرني - كشفت Google مؤخرًا عن ميزة“مساعد Bard” الجديدة لكل من نظامي التشغيل Android وiOS. ورافق هذا الإعلان إطلاق العديد من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك تشكيلة Pixel 8 وPixel Watch 2.
ووفقا لعملاق التكنولوجيا، فإن الخاصية المقترحة حديثا ستدمج القدرات التخيلية والمعرفية للمساعد مع المساعدة الشخصية التي يقدمها بارد.
مع إطلاق Pixel 8 وPixel 8 Pro، حقق Google Assistant دخولاً رائعًا إلى سوق الهواتف الذكية. ومن المتوقع أن تتوسع هذه الميزة المبتكرة قريبًا لتشمل نماذج الهواتف الذكية الأخرى.
أصدرت APK Insight مؤخرًا تقريرًا، والذي لاحظته 9to5Google، يشير إلى أن Google تخطط لتوسيع نطاق توفر المساعد مع Cool ليشمل هواتف ذكية إضافية.
وفقًا للتقرير، تستعد الشركة لتقديم نسخة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعد Google لأجهزة Pixel التي تعمل بتقنية Tensor. وسيكون هذا الإصدار متاحًا أيضًا لهواتف Samsung Galaxy S23 وS24. يستشهد التقرير بنتائج الإصدار التجريبي الأخير، 14.41، لتطبيق Google كدليل.
في الأسبوع السابق، أعلنت جوجل أنها تعتزم إطلاق المساعد مع Bard لمجموعة منتقاة بعناية من المختبرين في المستقبل القريب.
وفي الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تكون المرحلة التالية عبارة عن“تجربة اشتراك”، وهناك شائعات عن إمكانية تقديمها كميزة لتجربة البحث التوليدية (SGE) المشابهة لمختبرات Google.
وفقًا للتقرير، فقد تم اقتراح أن الهواتف الذكية القادمة في سلسلة Pixel 8 قد تكون رائدة في دمج هذه الميزة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تضمين تكامل Assistant مع Bard في خط هواتف Galaxy S24 في وقت مبكر من عام 2024.
قبل أن تصبح هذه الميزة متاحة على نطاق واسع، من المتوقع أن يتم تقديم هذه الميزة إلى وحدات البكسل الأقدم المستندة إلى Tensor ومجموعة Samsung Galaxy S23.
وفقًا لمنشور مدونتها الرسمي، أعلنت Google أن مساعدها سيكون متاحًا قريبًا للمستخدمين الذين يصلون إلى Bard من خلال أجهزتهم المحمولة التي تعمل بنظامي Android وiOS. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة في الأشهر المقبلة.
وذكرت الشركة أن منتجها Cold Assistant لا يزال في المراحل التجريبية المبكرة. وعلى هذا النحو، سيتم إصداره قريبًا لمجموعة مختارة من المختبرين للحصول على تعليقاتهم قبل إتاحته للجمهور.
وفقًا للتقرير، يحتوي تطبيق Google 14.41 على سلاسل تزود المستخدمين بنماذج استعلامات يمكنهم طرحها.
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