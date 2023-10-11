لنظامي التشغيل أندرويد وios.. جوجل يستعد لطرح المساعد مع بارد

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت Google مؤخرًا عن ميزة“مساعد Bard” الجديدة لكل من نظامي التشغيل Android وiOS. ورافق هذا الإعلان إطلاق العديد من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك تشكيلة Pixel 8 وPixel Watch 2.









ووفقا لعملاق التكنولوجيا، فإن الخاصية المقترحة حديثا ستدمج القدرات التخيلية والمعرفية للمساعد مع المساعدة الشخصية التي يقدمها بارد.





مع إطلاق Pixel 8 وPixel 8 Pro، حقق Google Assistant دخولاً رائعًا إلى سوق الهواتف الذكية. ومن المتوقع أن تتوسع هذه الميزة المبتكرة قريبًا لتشمل نماذج الهواتف الذكية الأخرى.





أصدرت APK Insight مؤخرًا تقريرًا، والذي لاحظته 9to5Google، يشير إلى أن Google تخطط لتوسيع نطاق توفر المساعد مع Cool ليشمل هواتف ذكية إضافية.





وفقًا للتقرير، تستعد الشركة لتقديم نسخة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعد Google لأجهزة Pixel التي تعمل بتقنية Tensor. وسيكون هذا الإصدار متاحًا أيضًا لهواتف Samsung Galaxy S23 وS24. يستشهد التقرير بنتائج الإصدار التجريبي الأخير، 14.41، لتطبيق Google كدليل.









في الأسبوع السابق، أعلنت جوجل أنها تعتزم إطلاق المساعد مع Bard لمجموعة منتقاة بعناية من المختبرين في المستقبل القريب.





وفي الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تكون المرحلة التالية عبارة عن“تجربة اشتراك”، وهناك شائعات عن إمكانية تقديمها كميزة لتجربة البحث التوليدية (SGE) المشابهة لمختبرات Google.





وفقًا للتقرير، فقد تم اقتراح أن الهواتف الذكية القادمة في سلسلة Pixel 8 قد تكون رائدة في دمج هذه الميزة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تضمين تكامل Assistant مع Bard في خط هواتف Galaxy S24 في وقت مبكر من عام 2024.





قبل أن تصبح هذه الميزة متاحة على نطاق واسع، من المتوقع أن يتم تقديم هذه الميزة إلى وحدات البكسل الأقدم المستندة إلى Tensor ومجموعة Samsung Galaxy S23.





وفقًا لمنشور مدونتها الرسمي، أعلنت Google أن مساعدها سيكون متاحًا قريبًا للمستخدمين الذين يصلون إلى Bard من خلال أجهزتهم المحمولة التي تعمل بنظامي Android وiOS. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة في الأشهر المقبلة.





وذكرت الشركة أن منتجها Cold Assistant لا يزال في المراحل التجريبية المبكرة. وعلى هذا النحو، سيتم إصداره قريبًا لمجموعة مختارة من المختبرين للحصول على تعليقاتهم قبل إتاحته للجمهور.





وفقًا للتقرير، يحتوي تطبيق Google 14.41 على سلاسل تزود المستخدمين بنماذج استعلامات يمكنهم طرحها.