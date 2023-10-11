بتوقيت البهاء.. سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت

بتوقيت البهاء.. سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت
التاريخ
10/11/2023 3:00:13 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء،
قصفت سرايا القدس مدن تل أبيب وعسقلان وسديروت المحتلة برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية
ويرتبط القصف في تمام الساعة التاسعة مساء بسرايا القدس، إذ يسميها المقاومون تاسعة البهاء.
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