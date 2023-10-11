(بريتش إيرويز) تعلق رحلاتها من إسرائيل وإليها

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شركة بريتيش إيرويز للطيران تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها كإجراء أمني، بسبب الحرب بين حماس ودولة الاحتلال.

وقالت الشركة في بيان إن "السلامة هي دائما أولويتنا القصوى، وبعد التقييم الأخير للوضع، قررنا تعليق رحلاتنا من تل أبيب وإليها". مشيرة إلى أنها بصدد الاتصال بالمسافرين الذين حجزوا بطاقات لتعرض عليهم استرداد ثمنها أو حلا بديلا مع شركة أخرى. وأضافت "نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب".

وفي وقت سابق اليوم، تم تحويل مسار رحلة لشركة الطيران البريطانية كإجراء أمني إلى مطار هيثرو في لندن، بعد استعدادها للهبوط في تل أبيب.