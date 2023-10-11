(بريتش إيرويز) تعلق رحلاتها من إسرائيل وإليها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت شركة بريتيش إيرويز للطيران تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها كإجراء أمني، بسبب الحرب بين حماس ودولة الاحتلال.
وقالت الشركة في بيان إن "السلامة هي دائما أولويتنا القصوى، وبعد التقييم الأخير للوضع، قررنا تعليق رحلاتنا من تل أبيب وإليها". مشيرة إلى أنها بصدد الاتصال بالمسافرين الذين حجزوا بطاقات لتعرض عليهم استرداد ثمنها أو حلا بديلا مع شركة أخرى. وأضافت "نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب".
وفي وقت سابق اليوم، تم تحويل مسار رحلة لشركة الطيران البريطانية كإجراء أمني إلى مطار هيثرو في لندن، بعد استعدادها للهبوط في تل أبيب.
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