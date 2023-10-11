Thursday, 12 October 2023 12:07 GMT

صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات

10/11/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأربعاء،
في مستوطنات كفار عزة ودوروت وناحال عوز ومفلاسيم وسديروت وايبيم ونير عام وياخيني بغلاف غزة.

وفي تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء،
قصفت سرايا القدس مدن تل أبيب وعسقلان وسديروت المحتلة برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

MENAFN11102023000151011027ID1107227465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث