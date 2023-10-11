صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات

صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات
التاريخ
10/11/2023 3:00:13 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأربعاء،
في مستوطنات كفار عزة ودوروت وناحال عوز ومفلاسيم وسديروت وايبيم ونير عام وياخيني بغلاف غزة.
وفي تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء،
قصفت سرايا القدس مدن تل أبيب وعسقلان وسديروت المحتلة برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية.
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