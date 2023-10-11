99 إصابة بالسرطان لكل 100 ألف مواطن في الاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعقد جمعية الأورام الأردنية في نقابة الأطباء الأردنية مؤتمرها الثالث والعشرون في الفترة الواقعة ما بين 12–14 تشرين الأول الحالي تحت رعاية وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في فندق حياة عمان.

وقال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور سامي الخطيب أن معدل الإصابات بالسرطان في المملكة 99.4 إصابة لكل 100 ألف مواطن، للذكور 91.7 وللإناث 107.4 لكل 100 ألف مواطن.

وبين الحطين انه تم تسجيل 7094 حاله حسب السجل الوطني للسرطان لعام 2018.

واضاف ان نسبة الإصابة بين الذكور في المملكة هي %47 وعدد الحالات بين الإناث %53.

وبين ان الجمعية تولي موضوعَ مكافحةِ ومعالجه السرطانِ اهمية خاصة، وأن من اهم اهداف الجمعية زيادة المعرفة حول امراض السرطان بين الاطباء من مختلف التخصصات ولذلك فقد تم دعوه اطباء من التخصصات الأخرى ذات العلاقة لحضور فعاليات المؤتمر.

واشار أن علم امراض الاورام شهد ثورة كبيرة من الابحاث العلمية المهمة خلال العقدين السابقين حيث أصبح لدينا معرفة دقيقة بطبيعة مسببات المرض، ونتج عن هذه الابحاث التوصل الى مجموعه من العلاجات المهمة، وأصبحنا نتحدث الان عن بصمات وشفرات لكل سرطان، وعن امكانيه الشفاء من تلك الامراض، وتجنب إعطاء الادوية الكيماوية، في حالة ثبوت عدم التجاوب عليها، وليس فقط السيطرة على الاعراض.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور هاني الطعاني أن المؤتمر يبحث من خلال نحو 35 محاضرة و10 اوراق علمية تم قبولها من قبل اللجنة العلمية من بين العديد من الورقات العلمية المقدمة للمؤتمر والتي اخدت بعين الاعتبار آخر المستجدات في تشخيص وعلاج الاورام وخاصة التركيز على ان معالجة الاورام تعتمد على تكاثف جميع التخصصات من باطني وجراحة واشعة تشخيصية واشعة علاجية ومختبرات للوصول الى التشخيص بأسرع وقت وتحديد الخطة العلاجية المناسبة لكل مريض. وسيتم مناقشه اخر المستجدات في تشخيص وعلاج الاورام وخاصة العلاجات المناعية في اورام الجهاز الهضمي والمسالك البولية واورام الرئة، اورام الثدي، الاورام النسائية بالإضافة الى الاورام المتنوعة.

واضاف أن المؤتمر معتمد من قبل المجلس الطبي الاردني بواقع 6 ساعات للحضور و8 ساعات للمحاضرين لغايات التطوير ال مهنيCPD .

ويشارك في المؤتمر نحو 200 طبيبا من داخل المملكة (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، الجامعات الأردنية، مركز الحسين للسرطان، بالإضافة الى اطباء القطاع الخاص)، وكذلك نخبة من الاطباء العرب من الدول العربية، من فلسطين ومصر ولبنان والسعودية وتركيا واسبانيا.

يعقد على هامش المؤتمر معرضا طبيا بمشاركة عدة شركات عارضة تشمل التجهيزات الطبية والادوية المتعلقة بمعالجة وجراحة الأورام.