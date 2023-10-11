99 إصابة بالسرطان لكل 100 ألف مواطن في الاردن

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- Khaberni) خبرني - تعقد جمعية الأورام الأردنية في نقابة الأطباء الأردنية مؤتمرها الثالث والعشرون في الفترة الواقعة ما بين 12–14 تشرين الأول الحالي تحت رعاية وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في فندق حياة عمان.
وقال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور سامي الخطيب أن معدل الإصابات بالسرطان في المملكة 99.4 إصابة لكل 100 ألف مواطن، للذكور 91.7 وللإناث 107.4 لكل 100 ألف مواطن.
وبين الحطين انه تم تسجيل 7094 حاله حسب السجل الوطني للسرطان لعام 2018.
واضاف ان نسبة الإصابة بين الذكور في المملكة هي %47 وعدد الحالات بين الإناث %53.
وبين ان الجمعية تولي موضوعَ مكافحةِ ومعالجه السرطانِ اهمية خاصة، وأن من اهم اهداف الجمعية زيادة المعرفة حول امراض السرطان بين الاطباء من مختلف التخصصات ولذلك فقد تم دعوه اطباء من التخصصات الأخرى ذات العلاقة لحضور فعاليات المؤتمر.
واشار أن علم امراض الاورام شهد ثورة كبيرة من الابحاث العلمية المهمة خلال العقدين السابقين حيث أصبح لدينا معرفة دقيقة بطبيعة مسببات المرض، ونتج عن هذه الابحاث التوصل الى مجموعه من العلاجات المهمة، وأصبحنا نتحدث الان عن بصمات وشفرات لكل سرطان، وعن امكانيه الشفاء من تلك الامراض، وتجنب إعطاء الادوية الكيماوية، في حالة ثبوت عدم التجاوب عليها، وليس فقط السيطرة على الاعراض.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور هاني الطعاني أن المؤتمر يبحث من خلال نحو 35 محاضرة و10 اوراق علمية تم قبولها من قبل اللجنة العلمية من بين العديد من الورقات العلمية المقدمة للمؤتمر والتي اخدت بعين الاعتبار آخر المستجدات في تشخيص وعلاج الاورام وخاصة التركيز على ان معالجة الاورام تعتمد على تكاثف جميع التخصصات من باطني وجراحة واشعة تشخيصية واشعة علاجية ومختبرات للوصول الى التشخيص بأسرع وقت وتحديد الخطة العلاجية المناسبة لكل مريض. وسيتم مناقشه اخر المستجدات في تشخيص وعلاج الاورام وخاصة العلاجات المناعية في اورام الجهاز الهضمي والمسالك البولية واورام الرئة، اورام الثدي، الاورام النسائية بالإضافة الى الاورام المتنوعة.
واضاف أن المؤتمر معتمد من قبل المجلس الطبي الاردني بواقع 6 ساعات للحضور و8 ساعات للمحاضرين لغايات التطوير ال مهنيCPD .
ويشارك في المؤتمر نحو 200 طبيبا من داخل المملكة (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، الجامعات الأردنية، مركز الحسين للسرطان، بالإضافة الى اطباء القطاع الخاص)، وكذلك نخبة من الاطباء العرب من الدول العربية، من فلسطين ومصر ولبنان والسعودية وتركيا واسبانيا.
يعقد على هامش المؤتمر معرضا طبيا بمشاركة عدة شركات عارضة تشمل التجهيزات الطبية والادوية المتعلقة بمعالجة وجراحة الأورام.
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