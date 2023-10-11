Wednesday, 11 October 2023 10:40 GMT

بوتين: دعوة الفلسطينيين لمغادرة غزة إلى سيناء لا يمكن أن تؤدى إلى السلام

10/11/2023 2:39:26 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمرا يمكن أن يؤدى إلى السلام، بحسب سكاى نيوز.



وأوضح الرئيس الروسى أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية.



وقال بوتين: "من الصعب إعطاء تقييمات.. هذه هى الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيا، كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة، فى رأيى، هذا ليس شيئا يمكن أن يؤدى إلى السلام".







MENAFN11102023000132011024ID1107227393

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث