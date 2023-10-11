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الجالية المصرية فى الرياض تعلن تأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.. صور

10/11/2023 2:39:26 PM
(MENAFN- Youm7) حرص أبناء الجالية المصرية فى الرياض، على إقامة احتفالية لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد العديد من أبناء الجالية أن مصر
تطورت بشكل كبير
فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصبحت جمهورية جديدة.
يذكرأن، قال محمد فاروق أحد ابناء الجالية المصرية في السعودية، إنهم نظموا مؤتمر أو احتفالية في أحد فنادق العاصمة الرياضة احتفالا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتزامن مع احتفالات المصريين بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر.
وأوضح محمد فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن المملكة العربية السعودية فيها أكبر جالية مصرية في العالم واشتملت الاحتفالية على كل فئات الجالية المصرية في السعودية من شباب لرجال أعمال لعاملين بالمملكة لأسر وسيدات واطفال، فضلا عن مشاركة مميزة من أبناء النوبة.
وأشار محمد فاروق، إلى أن الاحتفالية كانت تجمع مصرى كبير للمصريين يهدف إلى إرسال كلمات لتأييد والدعم للرئيس السيسي، مؤكدا أن الاحتفالية كانت مشرفة.


احتفالات الجالية المصرية فى الرياض بترشح الرئيس السيسى

احتفالات الجالية المصرية فى الرياض

الجالية المصرية فى الرياض ترفع صور الرئيس السيسى


احتفالات الجالية المصرية فى الرياض

احتفالات الجالية المصرية بترشح الرئيس السيسى

احتفالات الجالية المصرية فى الرياض بترشح الرئيس السيسى

احتفالات الجالية المصرية فى الرياض بترشح الرئيس السيسى

احتفالات الجالية المصرية فى الرياض بترشح الرئيس السيسى


احتفالات الجالية المصرية فى الرياض بترشح الرئيس السيسى


احتفالات الجالية المصرية فى الرياض بترشح الرئيس السيسى


احتفالات الجالية المصرية فى الرياض بترشح الرئيس السيسى


احتفالات الجالية المصرية

احتفالات الجالية المصرية فى الرياض



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