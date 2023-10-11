الرئيس السيسى لرئيسة المفوضية الأوروبية: الوقف الفورى للتصعيد بفلسطين أولوية.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية،وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف.





تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكرى على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية

تم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف فى ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية

شدد الرئيس على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفورى للتصعيد باعتباره الأولوية فى الوقت الراهن حقناً لدماء المدنيين من الجانبين

والنأى عن تجنيب الشعب الفلسطينى المزيد من المعاناة الإنسانية وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية

الاتصال تطرق إلى التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى وسبل مواصلة تعزيزه وتطويره فى مختلف الاتجاهات فى ضوء ما يربط الجانبين من علاقات وثيقة ومتميزة