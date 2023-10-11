بوتين: روسيا تدعم دائمًا إنشاء دولة فلسطينية

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، أن بلاده تؤيد دائما تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى بشأن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي، "إننا نؤيد دائما تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعنى أولا وقبل كل شيء، إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وهذا هو أصل كل المشاكل"، بحسب ما أوردت وكالة /تاس/.



وأوضح أن موقف روسيا من تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى لم يبرز نتيجة الأحداث المأساوية الأخيرة، بل تشكل على مدى العقود الماضية، لافتا "وهذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلى ولدى أصدقائنا فى فلسطين".



وأشار إلى أن القضية الفلسطينية الإسرائيلية رافقتها وتفاقمت "أنشطة الوساطة" لعدد من الدول فى السنوات الأخيرة .. ولا تزال هناك شخصيات سياسية وخبراء فى هذه الدول اليوم ترى أنه من الضرورى السير على طريق إنشاء الدولة المستقلة.



وتابع بوتين "وهناك مثل هؤلاء الأشخاص فى إسرائيل، لكن أولئك الذين يحاولون منذ عقود حل هذه المشكلة بالقوة لهم اليد العليا. ولسوء الحظ، يؤدى هذا إلى مثل هذه الأحداث المأساوية التى نشهدها الآن".



وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة أهملت آليات التسوية فى الشرق الأوسط فى السنوات الأخيرة وحاولت استبدال حل المشاكل السياسية بـ"المنح المادية".

وقال الرئيس الروسى تعليقا على التصعيد بين حماس وإسرائيل: "ما هى المشكلة اليوم؟ لقد تم إنشاء آليات التسوية، لكن الولايات المتحدة أهملت هذه الآليات فى السنوات الأخيرة وقررت تسوية كل شيء بنفسها، ولم تستخدم هذه الآليات".



وأضاف بوتين، أن الولايات المتحدة "فى السنوات الأخيرة راهنت على تلبية الاحتياجات المادية للسكان الذين يعيشون فى الأراضى الفلسطينية .. لقد حاولوا فى جوهر الأمر استبدال حل المشاكل السياسية الأساسية ببعض المساعدات المادية".



وفى سياق آخر، قال الرئيس الروسى إن أوكرانيا حظرت عبور الغاز الطبيعى الروسى عبر أراضيها إلى أوروبا، لكنها تواصل تلقى نحو 4 إلى 5 مليارات دولار شهريا من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.



وأضاف "إنهم (أوروبا) يرفضون إمداداتنا من الغاز الطبيعي. والسؤال هو: لماذا؟ لدينا نظامان لخطوط الأنابيب يعملان عبر أراضى أوكرانيا. ولا يزال أحدهما قيد الاستخدام ويستمر نقل [الغاز] دون انقطاع. وتستقبله أوروبا"..



وتابع: "ومع ذلك، قررت أوكرانيا إغلاق المسار الثانى [لخط الأنابيب]. لكنهم يتلقون أموالاً من أوروبا تصل قيمتها إلى 4-5 مليارات دولار شهرياً. ويأتى هذا أيضاً جزئياً من الولايات المتحدة، ولكن معظمه من أوروبا". .



ومضى الرئيس الروسى يقول: "يمكن لأوروبا أن تقول [لأوكرانيا]: افتحوا لنا هذا الطريق بسرعة لأننا نحتاج إليه لدعم اقتصادنا. لكن لا، لا يفعلون ذلك".

وأضاف بوتين "لماذا يمكن تسليم الغاز الطبيعى إلى أوروبا عبر طريق دون الآخر؟ لا أفهم هذا".



كما قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي، إن روسيا وجدت تقريبا فى الوقت الحالى بديلا لسوق الغاز الأوروبي.

وأضاف بوتين: "لقد وجدناها بالفعل. أحجام [الإمدادات] أقل مما هى عليه فى القارة الأوروبية لكنها ستنمو مع نمو اقتصاد هذه البلدان. ولا أرى أى مشاكل فى هذا الصدد".



وتابع الرئيس الروسى أن أوروبا لا تستطيع التعامل مع الوضع بدون الغاز الروسي، بل إنها تعانى من نقص فى الكميات المادية من هذا المورد.



وصرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن توفير الوقود للمستهلكين المحليين يجب أن يكون أولوية قصوى لشركات الطاقة الروسية.



وقال "أود أن ألفت انتباه شركات الطاقة الكبرى لدينا مرة أخرى إلى حقيقة أن إمدادات الوقود للمستهلكين المحليين يجب أن تكون أولوية".