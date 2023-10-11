الجيش الإسرائيلى: خطأ وراء تقارير حول الاشتباه بـتسلل جوى من لبنان

MENAFN - Youm7) أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن "خطأ" كان وراء تقارير حول الاشتباه بـ"تسلل جوى" من لبنان، مستبعدا فرضية وقوع أى حادث كبير قرب الحدود، بحسب سكاى نيوز.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هجارى فى بيان متلفز: "لا يوجد إى إطلاق حتى هذه اللحظة من لبنان"، موضحا بشأن الانذار الذى تمّ إطلاقه سابقا "كان هذا خطأ نحقق فيه (...) سنتحقق إن كان عطلا فنيا أم خطأ بشريا".

وأظهر تطبيق خدمة التحذير فى حالات الطوارئ فى إسرائيل صدور تنبيهات فى أنحاء شمال إسرائيل للتحذير من هجوم بالطائرات.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن مقذوفات سقطت فى الشمال وأن طاقم تلفزيون رويترز شاهد منزلا يتعرض للقصف.

تأتى تلك الأنباء بعد أن أطلقت "حزب الله" صواريخ مضادة للدبابات صوب موقع عسكرى إسرائيلى فى وقت سابق، الأربعاء، وزعمت أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة جنود.

وأكد الجيش الإسرائيلى الهجوم غير أنه لم يعلق على الخسائر البشرية المحتملة، وقصف الجيش الإسرائيلى المنطقة التى انطلق منها الهجوم فى جنوب لبنان.