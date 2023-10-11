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وزيرة الصحة الفلسطينية: استشهاد 50 كادر طبي خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي

10/11/2023 2:39:23 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الوضع الصحي في غزة يزداد سوءا يوما بعد الآخر، ونحن بحاجة للتدخل الدولي والعربي الفوري.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن كثير من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وأعداد القتلى والمصابين ستتضاعف.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد حوالي 50 كادرا طبيا بالقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقالت مى كيلة إن مجموعة كبيرة من العائلات تتعرض لإبادة جماعية في غزة وتم تدمير مساجد وأكثر من 600 مبنى سكني بالقطاع، والوضع الصحي في غزة معقد للغاية ونعاني نقصا شديدا في الوسائل الطبية والأدوية.



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