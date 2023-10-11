الجيش الصومالى يدمّر معاقل للخلايا الإرهابية بجنوب البلاد

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الصومالى اليوم الأربعاء، تدمير مرتكزات تابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية فى مناطق بولاية جوبالاند الإقليمية فى جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، ان العملية العسكرية التى نفذتها القوات المسلحة الصومالية تمت فى منطقتى "أبودن" و" بوربنان"، وأسفرت عن تدمير أوكار المليشيات فى تلك المناطق.



الجدير بالذكر، أن القوات المسلحة الصومالية تواصل حملة عسكرية واسعة النطاق ضد عدة جبهات لتطهير مناطق وسط وجنوب البلاد من الارهاب.







