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حملة 100 يوم صحة: تقديم 276 ألفا و875 خدمة فى المبادرات الرئاسية

10/11/2023 2:39:21 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 276 ألفا و875 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 10 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 8 آلاف و186 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 23 ألفا و972 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ9 آلاف و38 مولودا، فيما قدمت 21 ألفًا و240 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 2616 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و825 خدمة، لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1208 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ2920 مواطنا.



وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 14 ألفا و263 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 6 آلاف و651 مواطنا.



وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 76 ألفا، و835 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 89 ألفا، و835 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 10 آلاف و768 طفلا .



واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و518 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 48 ألفا و400 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.



ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».











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