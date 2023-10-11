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نقيب الصحفيين يعلن إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين

10/11/2023 2:39:21 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن خالد البلشى، نقيب الصحفيين عن إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نقابة الصحفيين، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، على أن يُخصَّص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين، وكذلك لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني، كبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا في غزة بعد العدوان الصهيوني على القطاع.



وأضاف خالد البلشى، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تنظمه نقابة الصحفيين لدعم الشعب الفلسطينى، أن النقابة قررت تدشين لجنة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، على أن يكون من بين مهامها التواصل مع اتحادات الصحفيين العربية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة، لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين الفلسطينيين بعد ارتفاع عدد الشهداء إلي 7 صحفيين وتزايد أعداد المصابين، واستهداف المقرات الإعلامية وطواقم التصوير.



وأشار إلى أن النقابة تعد لحملة تبرع بالدم في مبنى النقابة لصالح الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر، على أن يتم الإعلان عن موعدها في أقرب وقت ممكن، متابعا :"نقف بجوار زملاء لنا على الأرض يخضون حرب الكلمة، نحن معكم وسنظل معكم، ندعو للتصدى لانتهاكات العدو الصهيونى التى قصفت معبر رفح".



ونوه إلى أن نقابة الصحفيين المصريين تتواصل مع نظيرتها الفلسطينية والجهات المعنية لمتابعة حالة المصابين للمساهمة في تسهيل إجراءات نقلهم لتلقي العلاج في مصر، والتواصل مع الجهات كافة لتقديم التسهيلات لهم.







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