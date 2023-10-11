القاهرة الإخبارية: شهيدان و10 إصابات فى قصف استهدف منزلا فى معن بخان يونس

MENAFN - Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط شهيدين و10 إصابات فى قصف استهدف منزلا فى منطقة معنبخانيونس .





وفى وقت سابق

قطعت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إفادتها على الهواء عن تطورات الأوضاع الإنسانية فى القطاع، بسبب غارة عنيفة فى محيط مستشفى الشفاء الذى تقف فيه الزميلة أثناء حديثها.





وقالت عوكل: "سوف نوافيكم بتفاصيل الغارة الجوية التى يشنها جيش الاحتلال بعد انتهائها". واستأنفت "المستشفيات فى قطاع غزة وصلت للحد الأقصى فى التعامل مع الحالات المصابة ولا توجد مستلزمات طبية وهناك نقص شديد فى الوقود وبالتالى لن يستمر عمل المستشفيات فى قطاع غزة لفترة طويلة".





ومن جانبه، أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعانى حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائى جراء القصف الإسرائيلى المتواصل.