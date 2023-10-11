القاهرة الإخبارية: شهيدان و10 إصابات فى قصف استهدف منزلا فى معن بخان يونس

(MENAFN
- Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط شهيدين و10 إصابات فى قصف استهدف منزلا فى منطقة معن
بخانيونس .
وفى وقت سابق
قطعت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إفادتها على الهواء عن تطورات الأوضاع الإنسانية فى القطاع، بسبب غارة عنيفة فى محيط مستشفى الشفاء الذى تقف فيه الزميلة أثناء حديثها.
وقالت عوكل: "سوف نوافيكم بتفاصيل الغارة الجوية التى يشنها جيش الاحتلال بعد انتهائها". واستأنفت "المستشفيات فى قطاع غزة وصلت للحد الأقصى فى التعامل مع الحالات المصابة ولا توجد مستلزمات طبية وهناك نقص شديد فى الوقود وبالتالى لن يستمر عمل المستشفيات فى قطاع غزة لفترة طويلة".
ومن جانبه، أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعانى حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائى جراء القصف الإسرائيلى المتواصل.
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