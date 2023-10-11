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صفارات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل وتحذير للسكان بالذهاب إلى الملاجئ

10/11/2023 2:39:19 PM
(MENAFN- Youm7) دوت صفارات الإنذار فى شمال إسرائيل، مساء اليوم /الأربعاء/. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية وجهت سكان المستوطنات الشمالية بضرورة الذهاب إلى الملاجئ حتى إشعار آخر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن طائرات مُسيرة اخترقت المجال الجوى الإسرائيلى من لبنان، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يجرى حالياً تقييماً للوضع الأمنى فى مبنى الأركان العامة (الكرياه) فى تل أبيب.


وأفادت القناة الـ 13 باحتمال تسلل عناصر مُسلحة من الشمال (لبنان) فى اتجاه إسرائيل. وذكرت صحيفة "إنتل تايمز" العبرية أن سربًا من الطائرات بدون طيار أو قوات "كوماندوز" بطائرات شراعية اخترقت المجال الجوى الإسرائيلى فى اتجاه الجليل.


وقالت صحيفة "معاريف" إن مطاردة جوية تجرى لطائرات مسيرة تسببت من لبنان صوب المستوطنات الشمالية.


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