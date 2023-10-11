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سفير روسيا بإسرائيل يؤكد ضرورة إطلاق عملية مفاوضات فلسطينية وإسرائيلية عاجلة

10/11/2023 2:39:19 PM
(MENAFN- Youm7) أكد السفير الروسى لدى إسرائيل أناتولى فيكتوروف، اليوم /الأربعاء/، ضرورة إطلاق عملية مفاوضات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل، بشكل عاجل.

وقال فيكتوروف - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "من الضرورى التحرك بشكل عاجل نحو إطلاق عملية مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة؛ تكون شاملة وتسوى جميع القضايا التى ظلت دون حل حتى يومنا هذا".


وشدد الدبلوماسى الروسى على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، موضحًا: "أنه من الضرورى وقف العنف وإراقة الدماء وضبط النفس، ومن الضرورى قمع المشاعر؛ فالعواطف مشتعلة لدى الجانبين. ومن الواضح للجميع تمامًا أنه من الضرورى التحول إلى محادثات واسعة النطاق من أجل تحقيق السلام".


وأكد أنه لابد من تسوية القضية الفلسطينية؛ اعتمادا على حل الدولتين ووفقا للقرارات وقرارات الأمم المتحدة المعروفة، واتفاقيات أوسلو ومدريد السابقة، ومبادرة السلام العربية وغيرها.


وأشار فيكتوروف إلى أن روسيا "تحافظ على التفاعل مع الجانبين المتنازعين وكذلك مع الدول الأخرى فى المنطقة".. وأضاف: "نخطط لبذل الجهود ذات الصلة فى المحافل الدولية أيضًا".


وصرح السفير الروسى - فى وقت سابق - بأن تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى هو مفتاح السلام فى الشرق الأوسط،م وضحًا أنه من المستحيل تحقيق سلام مستقر فى الشرق الأوسط دون حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، الذى يعتبر أحد أطول الصراعات فى تاريخنا الحديث.


وأوضح أيضًا أنه ليست هناك حاجة حاليًا لإجلاء موظفى السفارة الروسية من إسرائيل، لكن الموظفين يستعدون لإجلاء محتمل.


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