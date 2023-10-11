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إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعلن أمام الكنيست غدا عن حالة الحرب

10/11/2023 2:39:19 PM
(MENAFN- Youm7) نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام إسرائيلي، تأكيده أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سيعلن أمام الكنيست غدا عن "حالة الحرب" في إسرائيل .

وفى وقت سابق قال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن المستوطنين لديهم كل الإمكانات التى تُمكّنهم من الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين، فى الوقت الذى يتقاعس المجتمع الدولى عن إصدار قرار واحد يدين دولة الاحتلال حتى اليوم.

وأوضح أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن يواصل الاتصالات الدولية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولى بتوفير ممر آمن لوصول الإمدادات الطبية والغذاء لغزة.

وأعرب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن شكره لمصر والأردن وكل الدول العربية، على مواقفها السياسية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه رغم كل الدمار والألم في قطاع غزة والأراضي المحتلة سيخرج الشعب الفلسطيني منتصرا.


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