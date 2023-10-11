البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع على الحدود الجنوبية للبنان

MENAFN - Youm7) أكد البيت الأبيض ، أنه يراقب عن كثب الوضع على الحدود الجنوبية للبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قطعت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إفادتها على الهواء عن تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع، بسبب غارة عنيفة في محيط مستشفى الشفاء الذي تقف فيه الزميلة أثناء حديثها.

وقالت عوكل: "سوف نوافيكم بتفاصيل الغارة الجوية التي يشنها جيش الاحتلال بعد انتهائها"، واستأنفت "المستشفيات في قطاع غزة وصلت للحد الأقصى في التعامل مع الحالات المصابة، ولا توجد مستلزمات طبية، وهناك نقص شديد في الوقود وبالتالي لن يستمر عمل المستشفيات في قطاع غزة لفترة طويلة".

ومن جانبه، أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.