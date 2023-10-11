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الأهلى يهزم الأوليمبى فى سابع جولات دورى مرتبط اليد

10/11/2023 2:39:15 PM
(MENAFN- Youm7) فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الأوليمبى بنتيجة
42/29 على صعيد الجولة السابعة
بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004
للموسم المحلى 2023 / 2024 ، ليواصل تصدره برصيد 21 نقطة .



فيما تشهد الجولة الثامنة المحدد لها الأربعاء القادم لقاءات بين كلا من،
الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس و هليوبوليس مع سموحة و طلائع الجيش مع العبور و الطيران مع المعادى و الزمالك مع الزهور .



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.







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