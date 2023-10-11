الأهلى يهزم الأوليمبى فى سابع جولات دورى مرتبط اليد

الأهلى يهزم الأوليمبى فى سابع جولات دورى مرتبط اليد
التاريخ
10/11/2023 2:39:15 PM
(MENAFN
- Youm7) فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الأوليمبى بنتيجة
42/29 على صعيد الجولة السابعة
بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004
للموسم المحلى 2023 / 2024 ، ليواصل تصدره برصيد 21 نقطة .
فيما تشهد الجولة الثامنة المحدد لها الأربعاء القادم لقاءات بين كلا من،
الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس و هليوبوليس مع سموحة و طلائع الجيش مع العبور و الطيران مع المعادى و الزمالك مع الزهور .
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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