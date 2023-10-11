السولية ومتولى ينتظمان فى مران الأهلي الجماعى بعد العودة من تنزانيا

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- Youm7) ينتظم الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبا الأهلي في تدريبات فريقهما الجماعية عقب عودة بعثة فريقهما من السفر إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
ويعاني السولية من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، بينما يعاني متولي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الاهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها
20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كبينة الفار الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.
وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).
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