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مصر تستضيف بطولة العالم للجودو ومعسكر تدريب دولى سنويا

10/11/2023 2:39:15 PM
(MENAFN- Youm7) استكمالا للإنجازات التي يحققها اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي خلال الفترة الأخيرة، جرى اليوم اتفاق ثلاثي بين وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للجودو، ورئيس الاتحاد المصري يتضمن عدد من البنود أبرزها استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم للكبار.



وجاء في الاتفاق أيضا إقامة معسكر تدريب دولي في مصر بشكل سنوي يضم عددا كبيرا من المنتخبات واللاعبين العالميين، بالإضافة لإنشاء مركز تدريب دولي داخل جمهورية مصر العربية.



وجاء في الاتفاق المقرر دخوله حيز التنفيذ قريبا، إقامة دورات تدريبية بصفة مستمرة للمدربين المصريين تحت إشراف خبراء من الاتحاد الدولي للعبة، من أجل خلق جيل جديد من المدربين القادرين على تحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة.



ووصل رئيس الاتحاد الدولي للجودو السيد ماريوس فايزر إلى القاهرة أمس الثلاثاء وكان في استقباله مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العربي، وعقد اجتماعا هاما اليوم مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.



ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي لمصر هي دلالة واضحة على عودة الجودو المصري للطريق الصحيح، وأثمرت عن عدد من النقاط الهامة التي تصب في صالح اللاعبين والمنتخبات المصرية.



وأضاف مرزوق أن الاتفاقات التي أجراها وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي تأتي في صالح الجودو المصري على مستوى المنتخبات والمدربين، وأيضا ملف استضافة المناسبات الرياضية الكبرى، بعد النجاح الكبير في ملف استضافة البطولة العربية للأندية مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة.



وتابع: "نواصل العمل ليلا ونهارا من أجل دفع الجودو المصري نحو منصات التتويج على جميع المستويات، ولدينا خطة طموحة هدفها التواجد على منصات التتويج في كل البطولات الدولية والقارية".



وحقق الجودو عددا كبيرا من النجاحات خلال الفترة الماضية، أبرزها السيطرة على ألقاب البطولات الأفريقية في جميع المراحل العمرية (ناشئين – شباب – كبار)، بالإضافة لحصد ميدالية تاريخية في بطولة العالم للشباب من خلال اللاعب يسري سامي.







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