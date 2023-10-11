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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 10 / 2023

10/11/2023 2:39:14 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها طاقم تحكيم إمارتى لإدارة مباراة منتخب مصر وزامبيا غدا.

طاقم تحكيم إمارتى لادارة مباراة منتخب مصر و زامبيا غدا



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