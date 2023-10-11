حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 10 / 2023

طاقم تحكيم إمارتى لادارة مباراة منتخب مصر و زامبيا غدا







فيتوريا: أشكر الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة.. وودية زامبيا صعبة

أحمد الغندور حكما لمباراة المنتخب الأولمبي والأردن الودية غدا







تريزيجيه: هدفنا التأهل لكأس العالم مجددا والروح أهم ما يميز منتخب مصر







اتحاد الكرة يحقق في أزمة ثنائي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن بعد انتهاء التوقف الدولى

محمد عواد يعود لتدريبات الزمالك غدا بعد التعافى من آلام الركبة







لقطات حية لملعب هزاع بن زايد مسرح مواجهة مصر وزامبيا غدا.. فيديو







محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي







الأهلى يحدد برنامجا خاصا لـ"موديست" خلال إجازة التوقف الدولى







الاهلى يخسر أمام سلا المغربى 78/85 بنصف نهائى البطولة العربية للسلة



