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استشهاد 4 فلسطينيين برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية

10/11/2023 2:39:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 11 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين اليوم الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين ثلاثة منهم في بلدة (قصرة) جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ثمانية فلسطينيين أصيبوا بعد أن هاجم مستوطنون بلدة (قصرة) حيث نقل أربعة منهم إلى مستشفى رفيديا في (نابلس) فيما نقل الآخرون إلى مستشفى (سلفيت) الحكومي ومن ثم أعلنت الوزارة عن استشهاد ثلاثة منهم.
من جانبها ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أن من بين المصابين طفلة تبلغ من العمر ست سنوات.
وجاء ذلك بعدما هاجم المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال البلدة وأطلقوا الرصاص الحي صوب الأهالي الذين تصدوا لهم.
كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطيني قالت إن هويته لم تعرف بعد إثر إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال قرب مدينة (بيت لحم) مشيرة إلى أن الجيش احتجز جثمان الشهيد.
وفي المقابل زعمت مصادر عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أنه جرى إطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية ضد جنود إسرائيليين. (النهاية)

ن ق / م ع ع




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