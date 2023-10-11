استشهاد 4 فلسطينيين برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 11 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين اليوم الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين ثلاثة منهم في بلدة (قصرة) جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ثمانية فلسطينيين أصيبوا بعد أن هاجم مستوطنون بلدة (قصرة) حيث نقل أربعة منهم إلى مستشفى رفيديا في (نابلس) فيما نقل الآخرون إلى مستشفى (سلفيت) الحكومي ومن ثم أعلنت الوزارة عن استشهاد ثلاثة منهم.
من جانبها ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أن من بين المصابين طفلة تبلغ من العمر ست سنوات.
وجاء ذلك بعدما هاجم المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال البلدة وأطلقوا الرصاص الحي صوب الأهالي الذين تصدوا لهم.
كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطيني قالت إن هويته لم تعرف بعد إثر إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال قرب مدينة (بيت لحم) مشيرة إلى أن الجيش احتجز جثمان الشهيد.
وفي المقابل زعمت مصادر عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أنه جرى إطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية ضد جنود إسرائيليين. (النهاية)
ن ق / م ع ع
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