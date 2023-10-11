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المفوضية الأوروبية تبرم شراكة تمويلية جديدة مع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة (بيل وميليندا غيتس)

10/11/2023 2:39:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 11 - 10 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة (بيل وميليندا غيتس) عن شراكة تمويلية جديدة في بروكسل اليوم الأربعاء لمعالجة غايات صحية عالمية حاسمة بما في ذلك القضاء على شلل الأطفال وضمان أن تكون الابتكارات في مجال الصحة في متناول الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وذكرت المفوضية والبنك والمؤسسة في بيان مشترك أن "منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) باعتبارهما شريكين منفذين لتمويل مكافحة شلل الأطفال ستنشران الموارد للقضاء على شلل الأطفال ودعم توزيع التحصينات الأخرى للأطفال وتعزيز النظم الصحية حتى تكون أكثر قدرة على الاستجابة للتهديدات الصحية الناشئة".
بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البيان "نحن على وشك محو فيروس شلل الأطفال من على وجه الأرض" مشيرة إلى أن المفوضية والبنك والمؤسسة تتعاون معا لإنجاز المرحلة النهائية من القضاء على الفيروس.
وأضافت أنه "بدعم بقيمة مليار يورو (06ر1 مليار دولار) من استراتيجية الاستثمار الأوروبية للعالم (البوابة العالمية) سنستثمر في أنظمة صحية أقوى عالميا وفي إنتاج اللقاحات والأدوية المحلية وتصنيعها وإدارتها إذ تشتد الحاجة إليها حاليا".
ولفتت فون دير لاين إلى أن التعاون العالمي ساهم بوضع حد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) قائلة إن "التعاون العالمي سيساعدنا الآن على التخلص من شلل الأطفال مرة واحدة وإلى الأبد".
من جانبه قال بيل غيتس في البيان إنه "بفضل الابتكارات الطبية قضى العالم على مرض بشري واحد وهو الجدري واليوم نحن على وشك القضاء على فيروس آخر وهو فيروس شلل الأطفال".
وأضاف "أنا متفائل أيضا بأننا سنقضي على شلل الأطفال نهائيا وإلى الأبد ونجعل الابتكارات الصحية في متناول الجميع وخاصة أولئك الذين يعيشون في البلدان الأكثر فقرا".
ومن جهته قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس إن "الوصول إلى الأطفال الذين لم يحصلوا على تطعيمات أو على ما يكفي منها في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها أمر ضروري لإنجاز مهمة استئصال شلل الأطفال".
وأضاف غيبريسوس أن "هذه الأموال الجديدة لن تساعد في إيصالنا إلى عالم خال من شلل الأطفال فحسب بل ستساعد أيضا في بناء نظم صحية أكثر استدامة وقدرة على الصمود لحماية الأطفال والمجتمعات المعرضة لخطر الإصابة بشلل الأطفال من العديد من الأخطار الصحية الأخرى التي يواجهونها".
وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم 500 مليون يورو (530 مليون دولار) على شكل مدفوعات للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال. (النهاية)

ن خ / م خ




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