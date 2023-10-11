Wednesday, 11 October 2023 10:37 GMT

3 أحزاب في سلوفاكيا توقع اتفاقا لتشكيل حكومة جديدة

10/11/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 11 - 10 (كونا) -- وقعت ثلاثة أحزاب سياسية في سلوفاكيا اتفاقا اليوم الأربعاء لتشكيل تحالف حكومي جديدة بعد مضي قرابة عشرة أيام على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وذكرت وكالة الصحافة السلوفاكية أن زعماء حزب (سمير - أس دي) الشعبوي اليساري والحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الوطني السلوفاكي الشعبوي اليميني وقعوا في العاصمة (براتيسلافا) الاتفاق الذي ينص على تولية رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب اليساري روبرت فيتسو رئاسة الحكومة.
وأضافت الوكالة أن الاتفاق ينص كذلك على تولي زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي بيتر بيلغريني منصب رئيس البرلمان السلوفاكي إلى جانب حصول حزب (سمير - أس دي) على ستة حقائب وزارية مقابل سبعة حقائب لمصلحة الحزب الديمقراطي الاجتماعي وثلاث حقائب من نصيب الحزب الوطني السلوفاكي القومي.
وفي المقابل حمل البيان تأكيد شركاء التحالف المستقبلي الثلاثة الالتزام بالاتفاق والحفاظ على عضوية سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا في الأول من أكتوبر الجاري فوز الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديموقراطي (سمير - أس دي) الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق روبرت فيتسو بالانتخابات العامة المبكرة.
وكان فيتسو رئيسا لحكومة سلوفاكيا في الفترة من 2006 إلى 2010 ومن 2012 إلى 2018 وشكل حكومة مرتين مع الحزب الاشتراكي الوطني الذي يرفض أيضا تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وخلال حملته الانتخابية وجه فيتسو انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي وأعلن رفضه تقديم أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في مواجهة روسيا. (النهاية) ع م ق / م ع ا

MENAFN11102023000071011013ID1107227368

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث