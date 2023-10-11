3 أحزاب في سلوفاكيا توقع اتفاقا لتشكيل حكومة جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 11 - 10 (كونا) -- وقعت ثلاثة أحزاب سياسية في سلوفاكيا اتفاقا اليوم الأربعاء لتشكيل تحالف حكومي جديدة بعد مضي قرابة عشرة أيام على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وذكرت وكالة الصحافة السلوفاكية أن زعماء حزب (سمير - أس دي) الشعبوي اليساري والحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الوطني السلوفاكي الشعبوي اليميني وقعوا في العاصمة (براتيسلافا) الاتفاق الذي ينص على تولية رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب اليساري روبرت فيتسو رئاسة الحكومة.
وأضافت الوكالة أن الاتفاق ينص كذلك على تولي زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي بيتر بيلغريني منصب رئيس البرلمان السلوفاكي إلى جانب حصول حزب (سمير - أس دي) على ستة حقائب وزارية مقابل سبعة حقائب لمصلحة الحزب الديمقراطي الاجتماعي وثلاث حقائب من نصيب الحزب الوطني السلوفاكي القومي.
وفي المقابل حمل البيان تأكيد شركاء التحالف المستقبلي الثلاثة الالتزام بالاتفاق والحفاظ على عضوية سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا في الأول من أكتوبر الجاري فوز الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديموقراطي (سمير - أس دي) الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق روبرت فيتسو بالانتخابات العامة المبكرة.
وكان فيتسو رئيسا لحكومة سلوفاكيا في الفترة من 2006 إلى 2010 ومن 2012 إلى 2018 وشكل حكومة مرتين مع الحزب الاشتراكي الوطني الذي يرفض أيضا تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وخلال حملته الانتخابية وجه فيتسو انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي وأعلن رفضه تقديم أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في مواجهة روسيا. (النهاية) ع م ق / م ع ا
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