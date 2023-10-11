Wednesday, 11 October 2023 10:37 GMT

السفير الهندي لدى الكويت: الهند طورت بنيتها التحتية لتقديم تجارب سياحية وثقافية متنوعة

10/11/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 10 (كونا) -- قال السفير الهندي لدى دولة الكويت الدكتور آدرش سويكا إن بلاده تطور البنية التحتية السياحية لتقديم تجارب سياحية وثقافية متنوعة ومميزة لزوارها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور سويكا بافتتاح حلقة نقاشية نظمتها السفارة الهندية لدى البلاد اليوم الاربعاء للتعريف بالسياحة والثقافة في الهند بمشاركة العديد من مسؤولي السياحة الهندية وممثلي الفنادق والمنتجعات العالمية التي تعمل هناك.
وأضاف سويكا أن الهند تقدم سياحة متكاملة من خلال التنوع الثقافي فيها ووجود بيئات طبيعية خلابة ومختلفة إلى جانب وجود أكبر عدد من الفنادق والمنتجعات الصحية والترفيهية و 42 موقعا مسجلا كموقع للتراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) من شأنها إثارة اهتمام السياح مهما اختلفت اهتماماتهم.
وأوضح أن تطور البنى التحتية الهندية من مطارات وسبل مواصلات مثل القطارات المرفه وتعبيد الطرق السريعة يجعل من الترحال والوصول إلى الهند وولاياتها المختلفة اكثر سهولة وسلاسة من ذي قبل مبينا أن التوجه الرقمي للمنشآت والخدمات المختلفة سيسهل بدوره على السياح استكشاف الهند وخباياها.
وأفاد بأن الهند تتمتع بميزة إضافية مقارنة مع معظم دول العالم وهي رخص الاسعار للاقامة والسفر والمستلزمات اليومية.
وعن استخراج تأشيرات الدخول ذكر أن السفارة الهندية تصدر التأشيرات (الفيزا) للكويتيين خلال يوم واحد تتيح لهم الدخول للهند والخروج منها بعدد غير محدود من السفرات ولمدة ستة اشهر.
وتخلل اللقاء عدد من العروض التقديمية للأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الهند للسواح قدمها مسؤولون ومدراء شركات السياحة الفنادق والمنتجعات المشهورة في الهند بالإضافة إلى مشاركة بعض المسافرين لتجربتهم في السفر وتنظيم الرحلات إلى الهند. (النهاية) ي ت / أ م ح

MENAFN11102023000071011013ID1107227367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث