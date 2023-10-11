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مجموعة الأحمدي الموسيقية تقدم أمسية كلاسيكية في مركز اليرموك الثقافي

10/11/2023 2:39:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال

(حدث مصور)

الكويت - 11 - 10 (كونا) -- في ليلة ممزوجة بالفنون الأوروبية والبريطانية قدمت مجموعة الأحمدي الموسيقية اليوم الأربعاء أمسية كلاسيكية على مسرح مركز اليرموك الثقافي ضمن الموسم الثقافي الـ28 لدار الآثار الإسلامية.
وباستخدام الكمان والبيانو عزفت الفرقة بقيادة المايسترو ريتشارد بوشمان بمشاركة مجموعة من العازفين الأطفال موسيقى الحجرة وعبرت عن إحساس وصل مسامع الجمهور وأخذهم إلى أعماق حضارات وثقافات.
تعتبر مجموعة الأحمدي الموسيقية واحدة من أقدم الفرق الموسيقية في الكويت إذ تأسست عام 1950 برعاية من شركة نفط الكويتية ثم أصبحت فرقة مستقلة تقدم عروضا بهدف تعريف المجتمع بثقافات وفنون الشعوب الأخرى. (النهاية) ش ه د / م ص ع

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