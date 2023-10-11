مجموعة الأحمدي الموسيقية تقدم أمسية كلاسيكية في مركز اليرموك الثقافي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال
(حدث مصور)
الكويت - 11 - 10 (كونا) -- في ليلة ممزوجة بالفنون الأوروبية والبريطانية قدمت مجموعة الأحمدي الموسيقية اليوم الأربعاء أمسية كلاسيكية على مسرح مركز اليرموك الثقافي ضمن الموسم الثقافي الـ28 لدار الآثار الإسلامية.
وباستخدام الكمان والبيانو عزفت الفرقة بقيادة المايسترو ريتشارد بوشمان بمشاركة مجموعة من العازفين الأطفال موسيقى الحجرة وعبرت عن إحساس وصل مسامع الجمهور وأخذهم إلى أعماق حضارات وثقافات.
تعتبر مجموعة الأحمدي الموسيقية واحدة من أقدم الفرق الموسيقية في الكويت إذ تأسست عام 1950 برعاية من شركة نفط الكويتية ثم أصبحت فرقة مستقلة تقدم عروضا بهدف تعريف المجتمع بثقافات وفنون الشعوب الأخرى. (النهاية) ش ه د / م ص ع
MENAFN11102023000071011013ID1107227366
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.