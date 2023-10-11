وزراء الخارجية العرب يفتتحون دورتهم الطارئة بالتأكيد على ضرورة وقف تصعيد الاحتلال ضد فلسطين فورا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 10 (كونا) -- افتتح وزراء الخارجية العرب جلستهم الطارئة المنعقدة بمقر الجامعة العربية في القاهرة اليوم الأربعاء بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بالتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري والتحرك على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العداون.
وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي (رئيس الدورة الحالية ال160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) ناصر بوريطة في كلمته خلال افتتاح اعمال الدورة إن المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس والمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني "يقوض فرص السلام ويؤدي لتأجيج الصراع وتحويله من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع".
ودعا بوريطة إلى بذل كل الجهود من أجل وقف العدوان على قطاع غزة موضحا أن "ما يحدث الآن لا يمكن فصله عن الأسباب الجذرية التي شكلت عاملا رئيسيا في انفجار الوضع بما في ذلك انسداد الأفق السياسي واستمرار الإنتهاكات الممنهجة في القدس والأقصى".
وأشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس حذر من خطورة هذا الوضع خاصة الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها المتطرفون للمسجد الأقصى المبارك والتي "تغذي العنف وتقوض جهود التهدئة وتنسف جهود حل الدولتين وكل فرص السلام الشامل والعادل".
ودعا إلى بذل الجهود من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار على الأرض وخفص التصعيد ووقف العدوان على قطاع غزة وبما يتطلب ذلك من حماية المدنيين ووقف الاستفزازات وتقييم الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة للعمل على توصيل المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأكد بوريطة ضرورة تقوية الموقف التفاوضي للفلسطينين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية الفلسطينية ونبذ الخلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا.
وأعرب عن تقدير بلاده لجهود مصر وحرصها على مواصلة السعي لإنهاء القتال مؤكدا ضرورة إحياء عملية السلام ووضع جدول زمني للدخول في مفاوضات جادة للاتفاق على صيغة جادة لحل القضية الفلسطينية وفقا للمرجعية العربية والدولية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد التأكيد على دعم المغرب الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.
من جانبه جدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في كلمته تضامن بلاده اللامحدود مع الشعب الفلسطيني الباسل معربا عن إدانة بلاده الشديدة للاعتداءات الاجرامية التي يتعرض لها وتكرر مطالبتها الملحة بالتدخل الفوري للمنظمات والهيئات الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من شراسة العدوان الصهيوني.
وقال إن هذه "الاوضاع تفرض على الجامعة العربية المبادرة الفورية بتعبئة كل الهيئات الدولية المعنية بما فيها الهيئات القضائية من أجل ردع هذه السياسات والتصرفات والممارسات المقيتة ووضع حد لها".
وقال إن بلاده تؤكد أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي كذلك الاعتراف بجملة من الحقائق الصادمة التي لا مناص منها وهي "تكمن في أن الشعب الفلسطيني قد ضاق ذرعا بحالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان".
ولفت عطاف إلى "الغياب الرهيب للقضية الفلسطينية من أولويات أجندة العمل الدبلوماسي الدولي الذي تنكر لمسؤولياته وتنصل لواجباته والذي لم يسجل أي مبادرة جدية وجادة للسلام على مدار العقدين الماضيين".
وأشار كذلك إلى "التراجع الحاد لآفاق وفرص تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع في ظل تواصل الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات الصهيونية على أشلاء ساكنيها الفلسطينيين الأصليين". ولفت في هذا الاطار إلى "السياسيات العنصرية المقيتة التي يواصل الاحتلال الصهيوني فرضها في مدينة القدس المحتلة وفي مساعيه الرامية لطمس هوية هذه المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم بها عبر تزوير الحقائق وتغيير المسميات وبعبارة واحدة المشروع الكبير لتهويد القدس".
وأشار إلى "المحاولات الواهمة والعبثية للفصل بين مسألتي السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بشكل يجافي الوقائع التاريخية والمرجعيات الرئيسية لحل الصراع العربي الاسرائيلي بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تؤكد كلها أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يبقى مرهونا بضمان حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية".
من جهته دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة ووقف هذا التصعيد الخطير "حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة وبما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم".
وقال أبو الغيط "يلتئم مجلسنا اليوم في ظرف عصيب" مضيفا أن "التصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير مسبوق في حدته وآثاره وهناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات وهي احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم".
وأكد أن هذه "اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب" محذرا من أن "العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم." وأكد أن العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي مشددا على التضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فورا وإدانتها بأشد العبارات.
وقال إن مجلس الجامعة العربية "عبر مرارا خلال الأعوام الماضية عن مواقف واضحة تحذر من اقتراب الأوضاع في فلسطين المحتلة من حد الانفجار".
وأكد أن "التصعيد الجاري ليس وليد اليوم ولكن له أسبابه الجذرية المعروفة للجميع من إنكار الحقوق الفلسطينية واعتبار الفلسطينيين من كل الألوان السياسية في الضفة الغربية أو في غزة مشكلة أمنية لا أكثر". (النهاية) م م / ع ف ف / ه س ص
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