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وزراء الخارجية العرب يفتتحون دورتهم الطارئة بالتأكيد على ضرورة وقف تصعيد الاحتلال ضد فلسطين فورا

10/11/2023 2:39:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 10 (كونا) -- افتتح وزراء الخارجية العرب جلستهم الطارئة المنعقدة بمقر الجامعة العربية في القاهرة اليوم الأربعاء بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بالتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري والتحرك على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العداون.
وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي (رئيس الدورة الحالية ال160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) ناصر بوريطة في كلمته خلال افتتاح اعمال الدورة إن المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس والمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني "يقوض فرص السلام ويؤدي لتأجيج الصراع وتحويله من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع".
ودعا بوريطة إلى بذل كل الجهود من أجل وقف العدوان على قطاع غزة موضحا أن "ما يحدث الآن لا يمكن فصله عن الأسباب الجذرية التي شكلت عاملا رئيسيا في انفجار الوضع بما في ذلك انسداد الأفق السياسي واستمرار الإنتهاكات الممنهجة في القدس والأقصى".
وأشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس حذر من خطورة هذا الوضع خاصة الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها المتطرفون للمسجد الأقصى المبارك والتي "تغذي العنف وتقوض جهود التهدئة وتنسف جهود حل الدولتين وكل فرص السلام الشامل والعادل".
ودعا إلى بذل الجهود من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار على الأرض وخفص التصعيد ووقف العدوان على قطاع غزة وبما يتطلب ذلك من حماية المدنيين ووقف الاستفزازات وتقييم الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة للعمل على توصيل المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأكد بوريطة ضرورة تقوية الموقف التفاوضي للفلسطينين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية الفلسطينية ونبذ الخلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا.
وأعرب عن تقدير بلاده لجهود مصر وحرصها على مواصلة السعي لإنهاء القتال مؤكدا ضرورة إحياء عملية السلام ووضع جدول زمني للدخول في مفاوضات جادة للاتفاق على صيغة جادة لحل القضية الفلسطينية وفقا للمرجعية العربية والدولية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد التأكيد على دعم المغرب الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.
من جانبه جدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في كلمته تضامن بلاده اللامحدود مع الشعب الفلسطيني الباسل معربا عن إدانة بلاده الشديدة للاعتداءات الاجرامية التي يتعرض لها وتكرر مطالبتها الملحة بالتدخل الفوري للمنظمات والهيئات الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من شراسة العدوان الصهيوني.
وقال إن هذه "الاوضاع تفرض على الجامعة العربية المبادرة الفورية بتعبئة كل الهيئات الدولية المعنية بما فيها الهيئات القضائية من أجل ردع هذه السياسات والتصرفات والممارسات المقيتة ووضع حد لها".
وقال إن بلاده تؤكد أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي كذلك الاعتراف بجملة من الحقائق الصادمة التي لا مناص منها وهي "تكمن في أن الشعب الفلسطيني قد ضاق ذرعا بحالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان".
ولفت عطاف إلى "الغياب الرهيب للقضية الفلسطينية من أولويات أجندة العمل الدبلوماسي الدولي الذي تنكر لمسؤولياته وتنصل لواجباته والذي لم يسجل أي مبادرة جدية وجادة للسلام على مدار العقدين الماضيين".
وأشار كذلك إلى "التراجع الحاد لآفاق وفرص تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع في ظل تواصل الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات الصهيونية على أشلاء ساكنيها الفلسطينيين الأصليين". ولفت في هذا الاطار إلى "السياسيات العنصرية المقيتة التي يواصل الاحتلال الصهيوني فرضها في مدينة القدس المحتلة وفي مساعيه الرامية لطمس هوية هذه المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم بها عبر تزوير الحقائق وتغيير المسميات وبعبارة واحدة المشروع الكبير لتهويد القدس".
وأشار إلى "المحاولات الواهمة والعبثية للفصل بين مسألتي السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بشكل يجافي الوقائع التاريخية والمرجعيات الرئيسية لحل الصراع العربي الاسرائيلي بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تؤكد كلها أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يبقى مرهونا بضمان حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية".
من جهته دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة ووقف هذا التصعيد الخطير "حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة وبما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم".
وقال أبو الغيط "يلتئم مجلسنا اليوم في ظرف عصيب" مضيفا أن "التصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير مسبوق في حدته وآثاره وهناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات وهي احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم".
وأكد أن هذه "اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب" محذرا من أن "العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم." وأكد أن العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي مشددا على التضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فورا وإدانتها بأشد العبارات.
وقال إن مجلس الجامعة العربية "عبر مرارا خلال الأعوام الماضية عن مواقف واضحة تحذر من اقتراب الأوضاع في فلسطين المحتلة من حد الانفجار".
وأكد أن "التصعيد الجاري ليس وليد اليوم ولكن له أسبابه الجذرية المعروفة للجميع من إنكار الحقوق الفلسطينية واعتبار الفلسطينيين من كل الألوان السياسية في الضفة الغربية أو في غزة مشكلة أمنية لا أكثر". (النهاية) م م / ع ف ف / ه س ص

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