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وزير الخارجية الكويتي يلتقي في القاهرة نظيره اللبناني ويبحثان التطورات الراهنة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

10/11/2023 2:39:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 10 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم الأربعاء وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور عبد الله بوحبيب وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بشأن التطورات في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة وأهمية ضمان عدم اتساع دائرة الصراع والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر وصون أرواح المدنيين الأبرياء دعما للأشقاء في فلسطين وتعزيزا لمسيرة التعاون والاخاء والعمل العربي المشترك. (النهاية)

ن م ع / م ص ع


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