وزير الخارجية الكويتي يلتقي في القاهرة نظيره اللبناني ويبحثان التطورات الراهنة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 10 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم الأربعاء وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور عبد الله بوحبيب وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بشأن التطورات في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة وأهمية ضمان عدم اتساع دائرة الصراع والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر وصون أرواح المدنيين الأبرياء دعما للأشقاء في فلسطين وتعزيزا لمسيرة التعاون والاخاء والعمل العربي المشترك. (النهاية)
ن م ع / م ص ع
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