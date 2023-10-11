رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يصل إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 10 (كونا) -- وصل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد أمني في زيارة رسمية.
وكان في استقبال الشيخ طلال الخالد لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ونائب وزير الداخلية السعودي الدكتور ناصر الداود وسفير دولة الكويت في الرياض الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح. (النهاية)
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