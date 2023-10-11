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رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يصل إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية

10/11/2023 2:39:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 10 (كونا) -- وصل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد أمني في زيارة رسمية.
وكان في استقبال الشيخ طلال الخالد لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ونائب وزير الداخلية السعودي الدكتور ناصر الداود وسفير دولة الكويت في الرياض الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح. (النهاية)

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