لبنان: الاحتلال يستهدف خزان مياه لبلدة يارين على الحدود اللبنانية مع فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، خزان مياه بلدة يارين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ما أدى الى فتح ثغرة جانبية فيه وتسرب المياه المخصصة للاستخدام المنزلي من قبل المواطنين القاطنين في البلدة".
وأعربت المؤسسة عن إدانتها هذا العمل الإرهابي، داعية المنظمات الدولية، لا سيما قوات الطوارئ الدولية التي تقع البلدة في نطاق عملها، الى فرض حماية المنشآت الحيوية وإدانة الأعمال التي تؤثر على استمرارية التغذية بالمياه.
وقالت المؤسسة إنها ستعمل عبر الجهات الرسمية المختصة على تقديم شكوى أمام المراجع الدولية المعنية، والتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين وصول الفرق والمعدات لإنجاز أعمال الصيانة اللازمة للخزان، وإعادة المياه الى البلدة والمواطنين المستفيدين منه".
--(بترا)
ب.أ/أز
11/10/2023 21:19:43
MENAFN11102023000117011021ID1107227360
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