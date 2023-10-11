لبنان: الاحتلال يستهدف خزان مياه لبلدة يارين على الحدود اللبنانية مع فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، خزان مياه بلدة يارين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ما أدى الى فتح ثغرة جانبية فيه وتسرب المياه المخصصة للاستخدام المنزلي من قبل المواطنين القاطنين في البلدة".

وأعربت المؤسسة عن إدانتها هذا العمل الإرهابي، داعية المنظمات الدولية، لا سيما قوات الطوارئ الدولية التي تقع البلدة في نطاق عملها، الى فرض حماية المنشآت الحيوية وإدانة الأعمال التي تؤثر على استمرارية التغذية بالمياه.

وقالت المؤسسة إنها ستعمل عبر الجهات الرسمية المختصة على تقديم شكوى أمام المراجع الدولية المعنية، والتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين وصول الفرق والمعدات لإنجاز أعمال الصيانة اللازمة للخزان، وإعادة المياه الى البلدة والمواطنين المستفيدين منه".

--(بترا)

ب.أ/أز

11/10/2023 21:19:43

