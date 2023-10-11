الداخلية والخيرية الهاشمية تطلقان حملة لجمع التبرعات لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع وزارة الداخلية حملة لجمع التبرعات للأهل في غزة من خلال حسابات الهيئة في بنك الاتحاد رقم 06 9151 JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659، والمحافظ الالكترونية او خدمة كليك JHCOGAZA، إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني استقبال التبرعات العينية من خلال مراكز المحافظات في كل محافظة وبالتنسيق مع الحكام الإداريين.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي في بيان صدر اليوم الأربعاء، انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، استنادا الى قوائم الاحتياجات التي ترد من وزارة الصحة الفلسطينية والجهات الرسمية العاملة في القطاع حيث تشير القوائم الى حاجة ماسة الى الأدوية والمسكنات والأدوات الجراحية ومولدات الطاقة والخيم والبطانيات وغيرها.

وأكد الشبلي ضرورة توحيد الجهود التنسيقية مع مؤسسات الدولة لافتا الى انه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال مراكز المحافظات لغايات استقبال التبرعات النقدية والعينية حيث تم تعميم كافة أسس التبرعات والمواد التي سيتم استقبالها وتجهيزها ليتم إرسالها الى الأهل في غزة، بالإضافة الى تحديد أرقام هواتف للاجابة على كافة الاستفسارات ".

وأشارت الهيئة في بيان سابق انه سيتم تأمين وصول المساعدات من خلال معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

--(بترا)

ج ب/أز/ ع ط

11/10/2023 21:23:56

