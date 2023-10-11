الداخلية والخيرية الهاشمية تطلقان حملة لجمع التبرعات لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع وزارة الداخلية حملة لجمع التبرعات للأهل في غزة من خلال حسابات الهيئة في بنك الاتحاد رقم 06 9151 JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659، والمحافظ الالكترونية او خدمة كليك JHCOGAZA، إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني استقبال التبرعات العينية من خلال مراكز المحافظات في كل محافظة وبالتنسيق مع الحكام الإداريين.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي في بيان صدر اليوم الأربعاء، انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، استنادا الى قوائم الاحتياجات التي ترد من وزارة الصحة الفلسطينية والجهات الرسمية العاملة في القطاع حيث تشير القوائم الى حاجة ماسة الى الأدوية والمسكنات والأدوات الجراحية ومولدات الطاقة والخيم والبطانيات وغيرها.
وأكد الشبلي ضرورة توحيد الجهود التنسيقية مع مؤسسات الدولة لافتا الى انه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال مراكز المحافظات لغايات استقبال التبرعات النقدية والعينية حيث تم تعميم كافة أسس التبرعات والمواد التي سيتم استقبالها وتجهيزها ليتم إرسالها الى الأهل في غزة، بالإضافة الى تحديد أرقام هواتف للاجابة على كافة الاستفسارات ".
وأشارت الهيئة في بيان سابق انه سيتم تأمين وصول المساعدات من خلال معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
--(بترا)
ج ب/أز/ ع ط
11/10/2023 21:23:56
MENAFN11102023000117011021ID1107227359
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