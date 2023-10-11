وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني باربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 11 تشرين الأول(بترا)- نفذ حزب تقدم ولجنة خدمات مخيم الشهيد عزمي المفتي، مساء اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق أمام القاعة الهاشمية بالمخيم .
وقال أمين عام الحزب العين الدكتور خالد البكار إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان هو حرب إبادة تستدعي من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
من جانبه قال رئيس لجنة خدمات المخيم محمد الخضور إن الأردن سيبقى هو الظهير لفلسطين والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى اقامة دولته المستقلة.
وقال منسق مؤسسات المجتمع المدني في المخيم عقاب أبو هيفاء ان التضحيات والفداء هي الطريق الوحيد للنصر أمام غطرسة جيش الاحتلال، مؤكدا أن الأردن أرض الحشد والرباط يقف مع دائما القضية الفلسطينية ويعتبرها قضيته المركزية .
من جهة أخرى شارك المئات بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيلي
وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي ان هذه الوقفة هي وقفة عز وفخار للبطولات التي جسدها إخواننا في فلسطين المحتلة.
وأعلن الكوفحي ان البلدية بصدد إطلاق حملة تبرعات لإغاثة أهل غزة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
وقالت رئيس وحدة تمكين المرأة في البلدية أريج سليم إننا بهذه الوقفة نعبر عن تضامننا المطلق مع إخواننا الصامدين في فلسطين
--(بترا)
م.ق/ ع ط
11/10/2023 20:51:03
MENAFN11102023000117011021ID1107227358
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