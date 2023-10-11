وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني باربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 11 تشرين الأول(بترا)- نفذ حزب تقدم ولجنة خدمات مخيم الشهيد عزمي المفتي، مساء اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق أمام القاعة الهاشمية بالمخيم .

وقال أمين عام الحزب العين الدكتور خالد البكار إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان هو حرب إبادة تستدعي من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

من جانبه قال رئيس لجنة خدمات المخيم محمد الخضور إن الأردن سيبقى هو الظهير لفلسطين والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى اقامة دولته المستقلة.

وقال منسق مؤسسات المجتمع المدني في المخيم عقاب أبو هيفاء ان التضحيات والفداء هي الطريق الوحيد للنصر أمام غطرسة جيش الاحتلال، مؤكدا أن الأردن أرض الحشد والرباط يقف مع دائما القضية الفلسطينية ويعتبرها قضيته المركزية .

من جهة أخرى شارك المئات بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيلي

وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي ان هذه الوقفة هي وقفة عز وفخار للبطولات التي جسدها إخواننا في فلسطين المحتلة.

وأعلن الكوفحي ان البلدية بصدد إطلاق حملة تبرعات لإغاثة أهل غزة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وقالت رئيس وحدة تمكين المرأة في البلدية أريج سليم إننا بهذه الوقفة نعبر عن تضامننا المطلق مع إخواننا الصامدين في فلسطين

--(بترا)

م.ق/ ع ط

11/10/2023 20:51:03