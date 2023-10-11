الجامعة الأردنية تطلق حاضنة الأبحاث التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أطلقت الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، حاضنة الأبحاث التطبيقية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومشروع شبكة الحكومات المحلية في الأردن الممول من وزارة الخارجية النرويجية، ودعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.

وتقدم الحاضنة حوالي 70 منحة دراسية في مجال التنمية المحلية والإدارة، ومنحًا لبحوث التنمية ومشاريع اللامركزية بهدف تعزيز جهود التنمية المستدامة وسياسات اللامركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وسياسات الحوكمة الفاعلة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن إنشاء الحاضنة جاء ترجمة للتوجيهات الملكية في التحديث الاقتصادي والإداري، للإسهام في إيجاد الحلول لتحديات التنمية المستدامة وتعزيزها على المستوى المحلي، إذ تدعم حاضنة الأبحاث المختصين والباحثين وطلبه الدراسات العليا في مجالات التنمية واللامركزية على المستوى الوطني.

من جانبها هنأت مسؤولة برامج الحوكمة في بعثة الاتحاد الاوروبي في الأردن ماري هورفرس كلية الأعمال في الجامعة الأردنية على إطلاق الحاضنة، مؤكدة أن الجامعة الأردنية رائدة في مجال البحوث العلمية والدراسات المنهجية القائمة على الأدلة الموضوعية.

وأعربت هورفرس عن أملها في أن تكون الحاضنة أداة فاعلة تولد المعرفة وتوفر الحلول الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وسياسات اللامركزية الفعالة في المجالات التنموية المهمة وأهمها الحوكمة على المستوى المحلي واللامركزية المالية والتنمية الاقتصادية المحلية والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة والمشاركة المدنية والمساواة بين الجنسين والتنمية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والأمن الإنساني وإدارة الأزمات.

وأكدت نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماجدة العساف أن إنشاء الحاضنة يدل على الدور المهم للبرنامج الإنمائي في مساعدة الأردن على تحديد مسار مستدام للتصدي لقضايا التنمية الشائكة، مضيفة أن تمكين القدرات البحثية على المستويين الوطني والمحلي سيعزز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واللامركزية.

وقدم مدير الحاضنة الدكتور عبد الحكيم أخو ارشيدة إيجازا حول الحاضنة واهمتيها وانعاكساتها الإيجابية للتحول نحو التطبيق العملي للأفكار البحثية في إطار السعي نحو إيجاد حلول لأهم القضايا ذات الصلة بالتنمية المحلية واللامركزية بهدف خلق بيئة داعمة لتسريع التنمية المستدامة، تسهم في تسهيل إعداد السياسات القائمة على المعرفة العلمية التطبيقية للحد من الفجوات التنموية القائمة بين المحافظات.

--(بترا)

س ص/أز/ ع ط

11/10/2023 20:26:06