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غوتيريس يؤكد ضرورة السماح بدخول الإمدادات لغزة دون عوائق

10/11/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 11 تشرين الأول (بترا)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الأربعاء، ضرورة السماح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة دون عوائق، بما في ذلك الوقود والماء والغذاء.
وناشد غوتيريس خلال مؤتمر صحفي، جميع الأطراف، ومن يتمتعون بالنفوذ بالعمل على تجنب مزيد من التصعيد وانتشار الصراع،مشددا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات واحترام القانون الإنساني الدولي.
وقال إنه على تواصل مستمر مع قادة منطقة الشرق الأوسط لبحث عدد من الأولويات الرئيسية، منها ضرورة تجنب توسع رقعة الصراع.
وأشار إلى أن نحو 220 ألف فلسطيني يحتمون الآن في 92 منشأة تابعة للأونروا بأنحاء غزة، مشددا على ضرورة أن لا تُستهدف منشآت الأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس والعيادات.
وطالب غوتيريس، بالإطلاق الفوري لسراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وشكر غوتيريس، مصر على "انخراطها البناء لتيسير الوصول الإنساني عبر معبر رفح وإتاحتها لمطار العريش للمساعدات المهمة".
-- (بترا)
م د/ع ط
11/10/2023 20:15:31

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