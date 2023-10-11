غوتيريس يؤكد ضرورة السماح بدخول الإمدادات لغزة دون عوائق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 تشرين الأول (بترا)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الأربعاء، ضرورة السماح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة دون عوائق، بما في ذلك الوقود والماء والغذاء.
وناشد غوتيريس خلال مؤتمر صحفي، جميع الأطراف، ومن يتمتعون بالنفوذ بالعمل على تجنب مزيد من التصعيد وانتشار الصراع،مشددا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات واحترام القانون الإنساني الدولي.
وقال إنه على تواصل مستمر مع قادة منطقة الشرق الأوسط لبحث عدد من الأولويات الرئيسية، منها ضرورة تجنب توسع رقعة الصراع.
وأشار إلى أن نحو 220 ألف فلسطيني يحتمون الآن في 92 منشأة تابعة للأونروا بأنحاء غزة، مشددا على ضرورة أن لا تُستهدف منشآت الأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس والعيادات.
وطالب غوتيريس، بالإطلاق الفوري لسراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وشكر غوتيريس، مصر على "انخراطها البناء لتيسير الوصول الإنساني عبر معبر رفح وإتاحتها لمطار العريش للمساعدات المهمة".
-- (بترا)
م د/ع ط
11/10/2023 20:15:31
MENAFN11102023000117011021ID1107227355
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