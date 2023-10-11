مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 11 تشرين الأول ( بترا )- أكدت مصر أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن؛ حقناً لدماء المدنيين من الجانبين.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ضرورة النأي عن تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال ركز على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وجرى استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف، في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية.
--(بترا)
ان/أز/ ع ط
11/10/2023 20:08:40
MENAFN11102023000117011021ID1107227353
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