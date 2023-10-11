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مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد

10/11/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 11 تشرين الأول ( بترا )- أكدت مصر أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن؛ حقناً لدماء المدنيين من الجانبين.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ضرورة النأي عن تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال ركز على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وجرى استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف، في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية.
--(بترا)
ان/أز/ ع ط
11/10/2023 20:08:40

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