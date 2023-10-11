نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ و(كابينيت) حرب في إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 تشرين الأول (بترا) - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (المعسكر الوطني)، بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل حكومة طوارئ و(كابنيت) مقلص لإدارة الحرب التي أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح الطرفان، في بيان مشترك حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المجلس المصغر لإدارة الحرب (كابينيت الحرب) سيضم كلا من نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، وغانتس، كأعضاء. كما يشارك في (كابينيت الحرب) كل من عضو (المعسكر الوطني)، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، كمراقبَين. وبحسب البيان، سينضم خمس أعضاء من (المعسكر الوطني) كوزراء دون حقيبة إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، أحدهم بصفة مراقب وذلك "طوال مدة الحرب".

وأعضاء المعسكر الوطني الذين سيشاركون في الكابينيت السياسي والأمني هم غانتس، وآيزنكوت وغدعون ساعر، وزيران آخران (لم يحددا بعد) .

وأفاد البيان بأنه سيتم "حجز" مكان في (كابينيت) الحرب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، "في حال انضمامه".

وبحسب البيان، فإنه "لن يتم خلال فترة الحرب طرح أي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب،وسيتم تمديد جميع التعيينات الرفيعة تلقائيًا خلال فترة الحرب".

ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، وارتكاب عشرات المجاز بحق العائلات الآمنة في بيوتها، وتدمير أحياء سكنية بالكامل، ومقرات حكومية، وبنى تحتية، وأبراج.

--(بترا)

م . ف/أز / ع ط

11/10/2023 19:47:05