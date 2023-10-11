Wednesday, 11 October 2023 10:36 GMT

مقتل 9 من العاملين في الأونروا في الغارات على غزة

10/11/2023 2:38:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة،اليوم الأربعاء، إن 9 من موظفيها العاملين مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، قُتلوا في الغارات الجوية المستمرة على قطاع غزة منذ يوم السبت بحسب ما ذكرت وكالة فرانس 24 الفرنسية.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
11/10/2023 19:40:57

MENAFN11102023000117011021ID1107227351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث