مقتل 9 من العاملين في الأونروا في الغارات على غزة

مقتل 9 من العاملين في الأونروا في الغارات على غزة
التاريخ
10/11/2023 2:38:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة،اليوم الأربعاء، إن 9 من موظفيها العاملين مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، قُتلوا في الغارات الجوية المستمرة على قطاع غزة منذ يوم السبت بحسب ما ذكرت وكالة فرانس 24 الفرنسية.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
11/10/2023 19:40:57
MENAFN11102023000117011021ID1107227351
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