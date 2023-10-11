مقتل 9 من العاملين في الأونروا في الغارات على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة،اليوم الأربعاء، إن 9 من موظفيها العاملين مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، قُتلوا في الغارات الجوية المستمرة على قطاع غزة منذ يوم السبت بحسب ما ذكرت وكالة فرانس 24 الفرنسية.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ع ط

11/10/2023 19:40:57