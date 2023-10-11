الصين تحثّ على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط ، تشاي جون، تحدث هاتفيا مع مسؤول فلسطيني، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية "قال تشاي جون إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد النزاع الحالي، وتشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين، والأولوية القصوى هي وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين".

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ ع ط

11/10/2023 19:29:08