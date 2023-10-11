الصين تحثّ على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

الصين تحثّ على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس
التاريخ
10/11/2023 2:38:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط ، تشاي جون، تحدث هاتفيا مع مسؤول فلسطيني، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية "قال تشاي جون إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد النزاع الحالي، وتشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين، والأولوية القصوى هي وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين".
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
11/10/2023 19:29:08
MENAFN11102023000117011021ID1107227348
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