إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع بالسودان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 تشرين الأول (بترا)- اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة، لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان.

وشدد القرار، الذي قدمته بريطانيا، على الحاجة الملحة للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.

وسيتم تكليف البعثة الدولية التي سيعنها رئيس المجلس، بالتحقيق وإثبات الحقائق لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، لضمان محاسبتهم، إضافة إلى تقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية.

-- (بترا)

م د/ ن ح/ ع ط

11/10/2023 19:27:10

