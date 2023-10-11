إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع بالسودان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 تشرين الأول (بترا)- اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة، لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان.
وشدد القرار، الذي قدمته بريطانيا، على الحاجة الملحة للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.
وسيتم تكليف البعثة الدولية التي سيعنها رئيس المجلس، بالتحقيق وإثبات الحقائق لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، لضمان محاسبتهم، إضافة إلى تقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية.
-- (بترا)
م د/ ن ح/ ع ط
11/10/2023 19:27:10
MENAFN11102023000117011021ID1107227347
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