اقتحام 15 طائرة شراعية لمستوطنات الشمال

اقتحام 15 طائرة شراعية لمستوطنات الشمال
التاريخ
10/11/2023 2:38:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 تشرين الأول (بترا)- أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان، اخترقت المستوطنات الشمالية الإسرائيلية.
وقالت القناة إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أطلقت صفارات الإنذار في بيسان وطبريا وصفد وديشون بعد تسلل طائرات من جنوب لبنان.
من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن التحذيرات من تسلل طائرات تشمل منطقتي حيفا والكرمل.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ ع ط
11/10/2023 19:34:21
MENAFN11102023000117011021ID1107227346
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