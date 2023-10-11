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اقتحام 15 طائرة شراعية لمستوطنات الشمال

10/11/2023 2:38:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 تشرين الأول (بترا)- أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان، اخترقت المستوطنات الشمالية الإسرائيلية.
وقالت القناة إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أطلقت صفارات الإنذار في بيسان وطبريا وصفد وديشون بعد تسلل طائرات من جنوب لبنان.
من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن التحذيرات من تسلل طائرات تشمل منطقتي حيفا والكرمل.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ ع ط
11/10/2023 19:34:21

MENAFN11102023000117011021ID1107227346

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