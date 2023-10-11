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الديمقراطي الاجتماعي: نقف الى جانب فلسطين لمواجهة العدوان الإسرائيلي

10/11/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 11 تشرين الأول (بترا) – قال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، اليوم الأربعاء " نقف الى جانب الأهل في فلسطين لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي اسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء " .
وأدان الحزب في بيان ممارسات الاحتلال في قطع إمدادات المياه والطاقة عن قطاع غزة، وقصف أبراج الاتصالات التي تشكل عقوبة جماعية عشوائية غير قانونية وغير أخلاقية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب الحزب بموقف حازم من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لردع العدوان ووقفه، داعيا إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق في ظل السياسة الإسرائيلية العدوانية، ودون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والتي ضمنتها واعترفت بها الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية.
--(بترا)
ع ج/ ن ح/ ع ط
11/10/2023 19:24:21

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