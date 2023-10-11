الديمقراطي الاجتماعي: نقف الى جانب فلسطين لمواجهة العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 11 تشرين الأول (بترا) – قال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، اليوم الأربعاء " نقف الى جانب الأهل في فلسطين لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي اسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء " .
وأدان الحزب في بيان ممارسات الاحتلال في قطع إمدادات المياه والطاقة عن قطاع غزة، وقصف أبراج الاتصالات التي تشكل عقوبة جماعية عشوائية غير قانونية وغير أخلاقية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب الحزب بموقف حازم من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لردع العدوان ووقفه، داعيا إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق في ظل السياسة الإسرائيلية العدوانية، ودون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والتي ضمنتها واعترفت بها الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية.
--(بترا)
ع ج/ ن ح/ ع ط
11/10/2023 19:24:21
MENAFN11102023000117011021ID1107227345
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