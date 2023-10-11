الملك ورئيس الوزراء النرويجي يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)– تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، تناول الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأعاد جلالته التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

--(بترا)

ع ط

11/10/2023 19:27:50