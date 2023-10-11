الملك ورئيس الوزراء النرويجي يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

الملك ورئيس الوزراء النرويجي يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها
التاريخ
10/11/2023 2:38:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)– تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، تناول الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها.
وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأعاد جلالته التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
--(بترا)
ع ط
11/10/2023 19:27:50
MENAFN11102023000117011021ID1107227344
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