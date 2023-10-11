كتائب القسام: قصفنا بئر السبع وأسدود بدفعات صاروخية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام قصفت بئر السبع وأسدود بدفعات صاروخية جديدة مساء اليوم الأربعاء.

بدورها طلبت سلطات الاحتلال من سكان عسقلان التزام الملاجئ، فيما أصيب مبنى بمدينة سديروت بشكل مباشر إثر قصف صاروخي من غزة.

--(بترا)





رصد / ف ق/أز/ ع ط

11/10/2023 19:25:34