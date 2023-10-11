كتائب القسام: قصفنا بئر السبع وأسدود بدفعات صاروخية

كتائب القسام: قصفنا بئر السبع وأسدود بدفعات صاروخية
التاريخ
10/11/2023 2:38:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام قصفت بئر السبع وأسدود بدفعات صاروخية جديدة مساء اليوم الأربعاء.
بدورها طلبت سلطات الاحتلال من سكان عسقلان التزام الملاجئ، فيما أصيب مبنى بمدينة سديروت بشكل مباشر إثر قصف صاروخي من غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
11/10/2023 19:25:34
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