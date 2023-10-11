الجيش الإسرائيلي يتحدث عن شبهات تسلل جوي من لبنان

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن شبهات تسلل جوي من لبنان
التاريخ
10/11/2023 2:38:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن "شبهات تسلل من لبنان في المجال الجوي الإسرائيلي"، فيما انطلقت صفارات الإنذار في المدن والبلدات في المنطقة الحدودية الشمالية للدولة العبرية.
وحسب شبكة يورونيوز الأوروبية، طلب الجيش من سكان بلدات بيت شأن وصفد وطبريا الاختباء حتى "إشعار آخر" تخوفا من "هجوم واسع النطاق".
--(بترا)
رصد / ف ق /أز/ ع ط
11/10/2023 19:18:41
MENAFN11102023000117011021ID1107227342
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