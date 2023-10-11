الجيش الإسرائيلي يتحدث عن شبهات تسلل جوي من لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن "شبهات تسلل من لبنان في المجال الجوي الإسرائيلي"، فيما انطلقت صفارات الإنذار في المدن والبلدات في المنطقة الحدودية الشمالية للدولة العبرية.

وحسب شبكة يورونيوز الأوروبية، طلب الجيش من سكان بلدات بيت شأن وصفد وطبريا الاختباء حتى "إشعار آخر" تخوفا من "هجوم واسع النطاق".

--(بترا)

رصد / ف ق /أز/ ع ط

11/10/2023 19:18:41