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الجامعة العربية: العقوبات الجماعية ضد غزة مدانة بالقانون الدولي

10/11/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 11 تشرين الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية أن العقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، فـي الاجتماع الوزاري الطارئ الذي دعت إليه فلسطين، على تضامن الجامعة مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فوراً، وإدانتها بأشد العبارات.
ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد الخطير، منعا للانزلاق إلى ما هو أشد خطورة، وبما يُعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم.
وأشار إلى أن التصعيد الجاري غير مسبوق في حدته، مؤكدا أن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ ع ط
11/10/2023 18:58:53

MENAFN11102023000117011021ID1107227340

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