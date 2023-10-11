الجامعة العربية: العقوبات الجماعية ضد غزة مدانة بالقانون الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 11 تشرين الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية أن العقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، فـي الاجتماع الوزاري الطارئ الذي دعت إليه فلسطين، على تضامن الجامعة مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فوراً، وإدانتها بأشد العبارات.
ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد الخطير، منعا للانزلاق إلى ما هو أشد خطورة، وبما يُعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم.
وأشار إلى أن التصعيد الجاري غير مسبوق في حدته، مؤكدا أن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ ع ط
11/10/2023 18:58:53
MENAFN11102023000117011021ID1107227340
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