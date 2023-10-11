Wednesday, 11 October 2023 10:35 GMT

الملك والعاهل البريطاني يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

10/11/2023 2:38:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الأربعاء، التطورات التي تشهدها غزة ومحيطها.
وتناول الاتصال الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ جرى التأكيد على أهمية وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وتطرق الاتصال إلى العلاقات بين البلدين.
--(بترا)
ع ط
11/10/2023 19:05:27

MENAFN11102023000117011021ID1107227339

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