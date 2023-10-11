الملك والعاهل البريطاني يبحثان هاتفيا التطورات في غزة
التاريخ
10/11/2023 2:38:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الأربعاء، التطورات التي تشهدها غزة ومحيطها.
وتناول الاتصال الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ جرى التأكيد على أهمية وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وتطرق الاتصال إلى العلاقات بين البلدين.
--(بترا)
ع ط
11/10/2023 19:05:27
MENAFN11102023000117011021ID1107227339
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