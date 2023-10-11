استشهاد 3 فلسطينيين جنوب نابلس
التاريخ
10/11/2023 2:38:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 تشرين الأول (بترا)- استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب 11 آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في بلدة قصرة، جنوب مدينة نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقمها نقلت شهيدين (16و17 عاما) من مركز الجزائر الطبي بالبلدة إلى مستشفى رفيديا بنابلس، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مصاب ثالث بمستشفى رفيديا متأثرا بإصابته.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
11/10/2023 18:37:54
MENAFN11102023000117011021ID1107227338
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