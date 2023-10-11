استشهاد 3 فلسطينيين جنوب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 11 تشرين الأول (بترا)- استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب 11 آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في بلدة قصرة، جنوب مدينة نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقمها نقلت شهيدين (16و17 عاما) من مركز الجزائر الطبي بالبلدة إلى مستشفى رفيديا بنابلس، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مصاب ثالث بمستشفى رفيديا متأثرا بإصابته.

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

11/10/2023 18:37:54